كتب- محمد أبو بكر:

أكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، تحسن النظرة المستقبلية لمصر لدى وكالات التصنيف الائتماني العالمية، حيث رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر إلى (B) بدلًا من (B-) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك للمرة الأولى منذ سبع سنوات.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري.

وأشار محافظ البنك المركزي، إلى أن وكالة "فيتش للتصنيف الائتماني" أعلنت تصنيف مصر طويل الأجل للعملة الأجنبية عند (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

