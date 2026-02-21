إعلان

محافظ البنك المركزي: تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري

كتب : محمد أبو بكر

02:24 م 21/02/2026

اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع حسن عبد الله

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- محمد أبو بكر:

أكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، تحسن النظرة المستقبلية لمصر لدى وكالات التصنيف الائتماني العالمية، حيث رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز" التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر إلى (B) بدلًا من (B-) مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك للمرة الأولى منذ سبع سنوات.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري.

وأشار محافظ البنك المركزي، إلى أن وكالة "فيتش للتصنيف الائتماني" أعلنت تصنيف مصر طويل الأجل للعملة الأجنبية عند (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

اقرأ أيضًا:

ترامب يقدم التحية إلى الرئيس السيسى على جهوده من أجل السلام

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس السيسي النك المركزي محافظ البنك المركزي السياسة النقدية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات السبت
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات السبت
ما علامات صحة وقبول الصيام في رمضان؟.. أسامة قابيل يجيب
جنة الصائم

ما علامات صحة وقبول الصيام في رمضان؟.. أسامة قابيل يجيب
تفاصيل السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي في رمضان
أخبار البنوك

تفاصيل السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي في رمضان
الغندور يوجه رسالة لشوبير بشأن الزمالك: "الكل بيعترض"
رياضة محلية

الغندور يوجه رسالة لشوبير بشأن الزمالك: "الكل بيعترض"
كامل الوزير يتفقد محطة الملك الصالح بالخط الرابع للمترو
أخبار مصر

كامل الوزير يتفقد محطة الملك الصالح بالخط الرابع للمترو

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

اضغط للتفاصيل.. البنك الأهلي يثبت سعر الفائدة على الشهادات رغم خفض المركزي 1%
اضغط للتفاصيل| تفاصيل صرف دعم التموين الإضافي (400 جنيه لكل بطاقة)