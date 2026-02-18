إعلان

جومانا مراد بالأبيض وسارة سلامة أنيقة.. لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

كتب : نوران أسامة

12:30 ص 18/02/2026
    بشرى تتألق ببدلة أنيقة
    سارة سلامة بإطلالة شتوية كاجوال
    لاميتا فرنجية تخطف الأنظار
    نهال عنبر تتألق بإطلالة أنيقة
    جومانا مراد تتألق في أحدث جلسة تصوير

حرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

بشرى

تألقت الفنانة بشرى في أحدث ظهور لها، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة، إذ ارتدت بدلة باللون الأحمر ونسّقتها مع توب باللون الأبيض.

جومانا مراد

شاركت الفنانة جومانا مراد جمهورها مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة أنيقة، ارتدت فستانًا طويلًا باللون الأبيض.

سارة سلامة

تألقت الفنانة سارة سلامة في أحدث ظهور لها، ونشرت الصور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة كاجوال شتوية ولاقت إعجاب جمهورها.

نهال عنبر

شاركت الفنانة نهال عنبر جمهورها صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وظهرت بمكياج هادئ وأنيق.

لاميتا فرنجية

خطفت لاميتا فرنجية الأنظار إليها من خلال أحدث ظهور لها، ونشرت الصور عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وحازت على إعجاب جمهورها.

