رسميا.. انتهاء عقد محمد رمضان مع "روتانا موسيقى" منذ 6 أشهر

كتب : هاني صابر

01:42 م 21/02/2026

محمد رمضان

انتهى عقد النجم محمد رمضان مع مجموعة روتانا للموسيقى بشكل رسمي منذ 6 أشهر.

ومنذ انتهاء العقد المبرم بين محمد رمضان وروتانا، لم يجدد "رمضان" العقد معهم مرة أخرى حتى الآن.

وكان محمد رمضان، قد طرح مؤخرا أغنية "صح صح" بمشاركة لارا ترامب زوجة نجل الرئيس الأميركي إريك دونالد ترامب، وذلك عبر قناته الرسمية على "يوتيوب"، وحققت الأغنية والكليب نجاحا كبيرا مع الجمهور.

يذكر أن، محمد رمضان ينتظر طرح فيلمه السينمائي الجديد"أسد" الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي مليء بالتشويق والأكشن، ويركز على قضية التمييز العنصري والتعامل غير العادل بين الأفراد في المجتمع من خلال حقبة زمنية كان يعاني فيها الناس من هذه الظواهر، والفيلم من إخراج محمد دياب، تأليف شيرين دياب، ومحمد دياب، وخالد دياب، والمقرر عرضه في عيد الأضحى المبارك.

محمد رمضان مجموعة روتانا للموسيقى لارا ترامب

