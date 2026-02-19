حبي الأعظم".. علي محجوب يحتفل بعيد ميلاد زوجته آمال ماهر



وجه رجل الأعمال علي محجوب التهنئة لزوجته المطربة أمال ماهر بمناسبة عيد ميلادها الذي يوافق يوم 19 فبراير.



ونشر علي محجوب صورة جمعته بـ آمال ماهر، وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام: عيد ميلاد سعيد إلى "حبي الأعظم وبركاتي المفضلة، قلبي ملكك اليوم ودائماً".

آمال ماهر ضيفة برنامج "حبر سري"

تحل المطربة آمال ماهر ضيفة ببرنامج "حبر سري" اليوم الخميس، في أولى حلقات البرنامج في شهر رمضان المبارك.

وتظهر آمال ماهر ضيفة في الحلقة الأولى والثانية من البرنامج، لتتحدث بصراحة عن مشوارها الغنائي، وتكشف العديد من أسرار حياتها الفنية والزوجية، إضافة إلى مواقف مرت بها أثرت في مسيرتها.