البنك الأهلي يثبت سعر الفائدة على الشهادات رغم خفض المركزي 1%

قرر البنك الأهلي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة على شهادات الادخار للعائد الثابت والمتناقص دون تغيير، وذلك عقب قرار البنك المركزي المصري خفض سعر الفائدة بنسبة 1% في اجتماعه الأخير، وفقًا لما صرح به محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك.



وجاء قرار البنك الأهلي بعد أن خفض البنك المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي على البنوك من 18% إلى 16%، مما أسهم في توفير سيولة إضافية لدى البنوك وتخفيف عبء تكلفة تشغيل الأموال.

كما قرر البنك المركزي خفض سعر الفائدة بنسبة 1% في اجتماعه الأخير على الإيداع والإقراض لتصل إلى 19% و20% على التوالي، ليبلغ إجمالي التخفيضات 8.25% خلال الأشهر العشرة الماضية.

تفاصيل أسعار الفائدة على الشهادات في البنك الأهلي:

أولًا: الشهادة البلاتينية المتناقصة أجل 3 سنوات:

-العائد السنوي: 22% في السنة الأولى، و17.5% في السنة الثانية، و13% في السنة الثالثة.

-العائد الشهري: 21% في السنة الأولى، و16.25% في السنة الثانية، و12% في السنة الثالثة.

ثانيًا: الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت أجل 3 سنوات: سعر الفائدة 16% سنويًا، ويصرف العائد شهريًا.

كسر الشهادة:

يمكن للعميل استرداد أصل الشهادة بشرط مرور ستة أشهر على تاريخ شرائها، مع خصم نسبة من العائد المستحق عند استردادها قبل انتهاء مدتها.



