جريمة تهز الجيزة.. مقتل طفلة 7 سنوات داخل شقتها بالمنيّب

تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات العثور على جثمان الطفلة قمر م. (7 سنوات) مقتولة داخل شقتها بمنطقة المنيب بالجيزة.

البلاغ ومعاينة مسرح الجريمة

تلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة، مساعد مدير أمن الجيزة، بلاغًا بالعثور على جثة الطفلة، التي كانت بها إصابات متفرقة بالجسد. انتقلت قوة أمنية إلى محل البلاغ، وتبين أن جثمان المجني عليها كان مسجى على ظهره فوق سرير غرفتها، مرتدية قميصًا كحليًا وبنطالًا بنيًا، وحافية القدمين. وشملت الإصابات: جرح غائر في رسغ اليد اليمنى، سحجة أعلى منطقة العانة، وسحجة في منتصف الجبهة.

أقوال الأم

قالت "فاطمة ي."، والدة الضحية والتي تعمل مساعدة طباخ، إنها منفصلة عن زوجها منذ عام، وأفادت بمغادرتها الشقة صباحًا للعمل، تاركة قمر (7 سنوات) وفريدة (4 سنوات). وعند عودتها مساءً فوجئت بالجثمان، مع بقاء الأخت الصغرى في المنزل.

الإجراءات القانونية

أُخطرت النيابة العامة، التي أمرت بنقل الجثمان للتشريح. وكلفت المباحث بتفريغ كاميرات المراقبة، واستجواب الشهود، واستكمال التحريات لكشف الملابسات.

