370 ألف دولار.. محامي شيرين عبدالوهاب يعلن انتصارها في قضية يوتيوب

أعلن المستشار ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين عبدالوهاب، عن تطور جديد بشأن النزاع القضائي، حول قناتها الرسمية في موقع يوتيوب.

وأكد قنطوش، في بيان صحفي، صدور حكم من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، بإلزام الجهة المتحكمة بسداد مبلغ 370 ألف دولار أمريكي، لصالح الفنانة شيرين عبدالوهاب.

وأوضح أن هذا الحكم يؤكد أحقية الفنانة فيما طالبت به، ويعكس قوة وسلامة موقفها القانوني بعد تقديم كافة المستندات والأدلة أمام هيئة التحكيم، ليصدر القرار منصفًا ومُقرًا بكامل حقوقها.

ويُعد هذا الحكم تأكيدًا جديدًا على احترام العقود وصون الحقوق القانونية.

يذكر أن الفنانة شيرين عبدالوهاب، دخلت منذ سنوات في نزاع قضائي مع شركة "ذا بيسمنت ريكوردز"، التي يملكها الفنان حسن الشافعي، وشريكه المنتج محمد الشاعر.