التضخم وضبط الأسواق.. توجيهات من السيسي لمحافظ البنك المركزي

كتب : محمد أبو بكر

01:49 م 21/02/2026

توجيهات من السيسي لمحافظ البنك المركزي

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، بضرورة الاستمرار في الحد من معدلات التضخم عبر المتابعة الدقيقة للسياسات والإجراءات المستهدفة لضبط الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات، وتحقيق معدلات نمو إيجابية ومستدامة.

جاء ذلك، خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع حسن محافظ البنك المركزي المصري.

كما وجه الرئيس السيسي، بمواصلة تعزيز السياسات والآليات الداعمة للاستقرار المالي والشفافية والنمو المستدام، وتوسيع الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، مع إتاحة المجال أمام القطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.

ترامب يقدم التحية إلى الرئيس السيسى على جهوده من أجل السلام

