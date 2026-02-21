تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف دعم إضافي استثنائي بقيمة 400 جنيه شهريًا على البطاقات التموينية، ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية على الأسر الأكثر احتياجًا.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الدعم سيستمر لشهرين فقط، خلال شهري مارس وأبريل، ليستفيد منه نحو 10 ملايين بطاقة تموينية تمثل نحو 25 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية تُقدّر بحوالي 8 مليارات جنيه طوال فترة التنفيذ، في خطوة تستهدف مواجهة ارتفاع الأسعار ودعم الفئات الأولى بالرعاية.

آلية الصرف واستحقاق الدعم

أوضحت الوزارة أن المستفيدين سيظهر لهم إشعار استحقاق المنحة عبر رسالة مسجلة على بون صرف الخبز، مع إضافة قيمة الدعم تلقائيًا إلى البطاقة التموينية دون الحاجة لتقديم أي طلبات أو مراجعة أي جهة حكومية.

وأكدت الوزارة أن المبلغ الإضافي يُصرف بالتوازي مع الدعم الشهري المعتاد، دون المساس بالمقررات التموينية الأساسية. ويحق للمستفيدين استخدامه في شراء السلع المدرجة ضمن المنظومة التموينية، وفق الحدود القصوى المقررة لكل بطاقة.

قائمة السلع المقررة بالدعم الإضافي

تشمل قائمة السلع التي يمكن شراؤها بالدعم الشهري:

- 4 كيلو سكر بسعر 28 جنيهًا للكيلو

- 3 كيلو أرز بسعر 24 جنيهًا للكيلو

- 3 عبوات زيت (700 مل بسعر 48 جنيهًا أو 800 مل بسعر 54 جنيهًا)

- 6 عبوات مكرونة وزن 350 جرامًا بسعر 8.5 جنيه للعبوة

وسيتم خصم قيمة المشتريات مباشرة من إجمالي مبلغ المنحة المخصصة لكل بطاقة.

منافذ الصرف وغرفة العمليات لمتابعة الدعم

يتم صرف الدعم من خلال حوالي 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، تشمل بدالي التموين، ومنافذ جمعيتي، والمجمعات الاستهلاكية، ومنافذ كاري أون، لضمان سهولة حصول المواطنين على السلع دون حدوث تكدس أو ازدحام.

وأكدت الوزارة تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة انتظام عمليات الصرف والتأكد من توافر السلع باستمرار، مع التعامل الفوري مع أي شكاوى، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وفي المواعيد المحددة.

