قتلى ومفقودون بعد انقلاب قارب مهاجرين قبالة جزيرة يونانية

كتب : مصراوي

02:22 م 21/02/2026

انقلاب قارب مهاجرين - ارشيفية

أثينا- (د ب أ)

توفي ثلاثة أشخاص في انقلاب قارب قبالة جزيرة كريت اليونانية في البحر الأبيض المتوسط.

ويُعتقد أن الضحايا مهاجرون كانوا يحاولون الوصول إلى كريت وبالتالي الاتحاد الأوروبي، قادمين من ليبيا.

وذكرت قناة "أيه أر تي نيوز" اليونانية اليوم السبت، إنه جرى إنقاذ 20 شخصا. وقالت بوابة "إي كريتي دوت جي آر" الإخبارية التابعة لكريت، إن هناك عشرات آخرين مفقودون. وأفادت الإذاعة اليونانية بأن العديد من السفن تشارك في البحث.

وقالت وسائل الإعلام المحلية نقلا عن مصادر من خفر السواحل إن الحادث وقع على بعد 15 ميلا بحريا تقريبا (نحو 28 كيلومترا) جنوب كالوي ليمنس في جنوب الجزيرة السياحية الشهيرة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية اليونانية عن رياح جنوبية عاتية في المنطقة مما صعب جهود الإنقاذ.

ووفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وصل نحو 42 ألف مهاجر إلى الجزر اليونانية بالقوارب العام الماضي. وبحسب أرقام المفوضية، لقي إجمالي 107 أشخاص حتفهم في شرقي البحر المتوسط أثناء محاولتهم الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي.

انقلاب قارب كريت الاتحاد الأوروبي انقلاب قارب مهاجرين

