أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه اللواء طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، وقيادات الهيئة، ومسؤولو الشركات المنفذة، جولة تفقدية بمشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو (أكتوبر/ القاهرة الجديدة) والتي تربط بين منطقة السادس من أكتوبر ومحطة الفسطاط بمصر القديمة، ويتم تنفيذها بواسطة شركات مصرية تحت إشراف مكتب استشاري عالمي طبقًا لأعلى المعايير الفنية والأمن والسلامة.

بدأت الجولة بتفقد وزير النقل لمحطة الملك الصالح حيث تم متابعة الإجراءات الفنية وخطط الطوارئ التي تم تنفيذها والمعتمدة من وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، وبالتعاون مع استشاري المشروع والشركة المنفذة بشأن الهبوط البسيط الذي حدث في ركن المبنى رقم (30) المجاور للمحطة نتيجة كسر مفاجئ في ماسورة مياه رئيسية بمحيط المحطة وما استتبعه من إخلاء سكان المبنى والمبنى المجاور له و تسكينهم في فنادق قريبة بالمنيل كإجراء احترازي، لحين الانتهاء من أعمال المعالجة وحقن التربة حول المبنى المتضرر لتأمينه وجسم المحطة لمنع حدوث أي حركة أو هبوط لعقارات أخرى في المنطق والتحقق الكامل من السلامة الإنشائية للمبنيين.

وأكد الوزير، ضرورة موافاته بشكل دوري بتقرير فني شامل بنتائج الفحوصات والقياسات، مشيرًا إلى أن وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، والشركة المنفذة، تلتزم بأعلى معايير السلامة والجودة، وأن سلامة المواطنين والممتلكات تمثل أولوية قصوى.

كما أكد استمرار التنسيق الكامل مع جميع الجهات المعنية وخاصة محافظة القاهرة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لاتخاذ اللازم نحو تنفيذ أي إجراءات تُطلب في حينه.

واطلع الوزير على الموقف التنفيذي لباقي الأعمال الإنشائية بالمرحلة الأولى بالمحطات وتقدم معدلات تنفيذ أعمال الحفر النفقي للنفقين بالجزء الأول من المرحلة الأولى (نفق لكل اتجاه) بواسطة 4 ماكينات حفر نفقي (2 ماكينة لكل اتجاه) حيث وصلت الماكينة الأولى إلى محطة المتحف المصري الكبير والثانية إلى محطة الرماية والثالثة في الطريق إلى محطة مدكور والرابعة في الطريق إلى محطة الطالبية.

وتابع الوزير الأعمال الجارية بشأن تجميع ماكينتي حفر الأنفاق بالجزء الثاني من المرحلة الأولى من الخط حيث جار إنزال أول الماكينات بمحطة الفسطاط على أن تبدأ أعمال حفر النفق الأول من منتصف شهر مارس المقبل في اتجاه محطة الملك الصالح، وماكينة الحفر الثانية تبدأ عملها في حفر النفق الثاني في منتصف شهر أبريل المقبل من نفس محطة الفسطاط في اتجاه محطة الملك الصالح.

جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من المشروع الجاري، بطول 19 كم بعدد 17 محطة (16 نفقية + 1 سطحية) ويجرى حاليًا دراسة تنفيذ المرحلة الثانية (الفسطاط - القاهرة الجديدة) والتي تمتد بطول 26.9 كم وعدد 21 محطة (6 علوية + 15 نفقية) حيث تمتد في مسار نفقي ثم تتقاطع مع الخط السادس للمترو بمحطة السيدة عائشة لينتهي بموقع ورشة العمرة الجسيمة للخط الرابع شمال تقاطع الطريق الدائري مع طريق القاهرة/ السويس نهاية المرحلة الثانية.

كما يجرى دراسة تنفيذ المرحلة الثالثة (حدائق الأشجار – ميدان الحصري) بطول 16.3 كم بعدد 10 محطات لخدمة الكثافة السكانية على طول مسارها ولتحقيق الربط مع مونوريل غرب النيل في محطة الحصري، ودراسة تنفيذ المرحلة الرابعة (القاهرة الجديدة – مطار العاصمة) بطول 38.7 كم بعدد 8 محطات للوصول حتى العاصمة الجديدة وتبادل الخدمة مع القطار الكهربائي الخفيف (عدلي منصور – العاشر من رمضان – العاصمة الجديدة) في محطة مطار العاصمة، ومن المتوقع أن ينقل الخط حوالي 1.5 مليون راكب يومياً بعد اكتمال تنفيذه.

