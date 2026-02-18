إعلان

بفستان أحمر جريء.. أسماء جلال تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

كتب : نوران أسامة

12:14 م 18/02/2026
    أسماء جلال في أحدث ظهور
    بفستان أحمر جريء أسماء جلال تخطف الأنظار

شاركت الفنانة أسماء جلال جمهورها صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، ولاقت إعجاب متابعيها.

ونشرت أسماء الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، حيث ظهرت بإطلالة صيفية جريئة، مرتدية فستانًا باللون الأحمر، وبدون مكياج.

تعليقات الجمهور على صور أسماء جلال

وانهالت عليها تعليقات الجمهور، وجاءت أبرزها كالتالي: "أحلى واحد"، "قمرين ما شاء الله"، "زي القمر"، "إيه الجمال ده"، "رمضان كريم عليكي".

آخر أعمال الفنانة أسماء جلال

يُذكر أن أحدث الأعمال السينمائية للفنانة أسماء جلال هو فيلم "السلم والثعبان 2"، من بطولة عمرو يوسف، أسماء جلال، ظافر العابدين، ماجد المصري، حاتم صلاح، فدوى عابد، هبة عبدالعزيز، ومن إخراج طارق العريان.

أسماء جلال فستان أحمر اطلالة أسماء جلال

