شاركت الفنانة أسماء جلال جمهورها صورًا جديدة من أحدث ظهور لها، ولاقت إعجاب متابعيها.

ونشرت أسماء الصور عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، حيث ظهرت بإطلالة صيفية جريئة، مرتدية فستانًا باللون الأحمر، وبدون مكياج.

تعليقات الجمهور على صور أسماء جلال

وانهالت عليها تعليقات الجمهور، وجاءت أبرزها كالتالي: "أحلى واحد"، "قمرين ما شاء الله"، "زي القمر"، "إيه الجمال ده"، "رمضان كريم عليكي".

آخر أعمال الفنانة أسماء جلال

يُذكر أن أحدث الأعمال السينمائية للفنانة أسماء جلال هو فيلم "السلم والثعبان 2"، من بطولة عمرو يوسف، أسماء جلال، ظافر العابدين، ماجد المصري، حاتم صلاح، فدوى عابد، هبة عبدالعزيز، ومن إخراج طارق العريان.

