يعمل تطبيق المراسلة واتساب على تطوير ميزة جديدة تتيح لمستخدمي آيفون جدولة الرسائل ليتم إرسالها تلقائيا في الوقت والتاريخ الذي يختاره المستخدم.

وتعد هذه الميزة مفيدة لإرسال التذكيرات، أو التهاني، أو التحديثات المهمة التي يرغب المستخدم في ألا ينسى إرسالها، وفقا لموقع WABetaInfo المتخصص في متابعة تحديثات واتساب.

بعد جدولة الرسائل، سيعرض التطبيق الرسائل المجدولة في قسم مخصص ضمن شاشة معلومات المحادثة، ما يمنح المستخدمين سهولة في إدارتها، مع إمكانية حذف أي رسالة قبل إرسالها دون أن يتلقى المستلم أي إشعار أو تنبيه.

حاليا، يمكن لمستخدمي واتساب على نظام iOS جدولة الرسائل عبر تطبيق Shortcuts عن طريق إنشاء عملية إرسال مؤتمتة، إلا أن هذه الطريقة لا توفر نفس سهولة الاستخدام التي ستقدمها الميزة المدمجة مباشرة داخل التطبيق.

من المتوقع أن تعمل الميزة الجديدة في المحادثات الفردية والجماعية، مما يسمح بجدولة الرسائل لأفراد محددين أو لمجموعات كاملة، لتسهيل إرسال الإعلانات أو الإشعارات في الوقت المناسب.

ولا تزال ميزة جدولة الرسائل قيد التطوير، ومن المتوقع إطلاقها للمستخدمين في الفترة القادمة.