إعلان

واتساب يعلن ميزة جديدة لجدولة الرسائل.. ما القصة؟

كتب : محمود عبدالرحمن

01:08 م 21/02/2026

واتساب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يعمل تطبيق المراسلة واتساب على تطوير ميزة جديدة تتيح لمستخدمي آيفون جدولة الرسائل ليتم إرسالها تلقائيا في الوقت والتاريخ الذي يختاره المستخدم.

وتعد هذه الميزة مفيدة لإرسال التذكيرات، أو التهاني، أو التحديثات المهمة التي يرغب المستخدم في ألا ينسى إرسالها، وفقا لموقع WABetaInfo المتخصص في متابعة تحديثات واتساب.

بعد جدولة الرسائل، سيعرض التطبيق الرسائل المجدولة في قسم مخصص ضمن شاشة معلومات المحادثة، ما يمنح المستخدمين سهولة في إدارتها، مع إمكانية حذف أي رسالة قبل إرسالها دون أن يتلقى المستلم أي إشعار أو تنبيه.

حاليا، يمكن لمستخدمي واتساب على نظام iOS جدولة الرسائل عبر تطبيق Shortcuts عن طريق إنشاء عملية إرسال مؤتمتة، إلا أن هذه الطريقة لا توفر نفس سهولة الاستخدام التي ستقدمها الميزة المدمجة مباشرة داخل التطبيق.

من المتوقع أن تعمل الميزة الجديدة في المحادثات الفردية والجماعية، مما يسمح بجدولة الرسائل لأفراد محددين أو لمجموعات كاملة، لتسهيل إرسال الإعلانات أو الإشعارات في الوقت المناسب.

ولا تزال ميزة جدولة الرسائل قيد التطوير، ومن المتوقع إطلاقها للمستخدمين في الفترة القادمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

واتساب جدولة الرسائل على واتساب مميزات واتساب

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

واتساب يعلن ميزة جديدة لجدولة الرسائل.. ما القصة؟
أخبار و تقارير

واتساب يعلن ميزة جديدة لجدولة الرسائل.. ما القصة؟
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات السبت
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات السبت
"نحتاجك في أمريكا".. رسالة من ترامب لـ كريستيانو رونالدو
رياضة عربية وعالمية

"نحتاجك في أمريكا".. رسالة من ترامب لـ كريستيانو رونالدو
مواعيد تسليم شقق سكن مصر وجنة مصر بالقاهرة الجديدة
أخبار العقارات

مواعيد تسليم شقق سكن مصر وجنة مصر بالقاهرة الجديدة
بينهم محمد صلاح.. 37 لاعبا جديدا يتنافسون في قائمة أفضل 100 لاعب في تاريخ
رياضة عربية وعالمية

بينهم محمد صلاح.. 37 لاعبا جديدا يتنافسون في قائمة أفضل 100 لاعب في تاريخ

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان