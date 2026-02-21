إعلان

خلاف على لهو الأطفال ينتهي بتعدٍ بسلاح أبيض بالدقهلية

كتب : علاء عمران

02:31 م 21/02/2026

المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور متداول بمقطعي فيديو يظهر قيام شخص بالتعدي على آخر بسلاح أبيض وإحداث إصابته، تمكنت أجهزة الأمن بالدقهلية من ضبط المتهم.

تعدٍ بالضرب بسلاح أبيض بسبب خلاف على لهو الأطفال بالدقهلية

وأوضحت التحريات أنه بتاريخ 10 الجاري تلقى مركز شرطة منية النصر بلاغًا من شقيق المجني عليه (عامل – مقيم بذات الدائرة) بتضرره من تعدٍ من قِبل المتهم (عامل له معلومات جنائية – مقيم بذات الدائرة) باستخدام سلاح أبيض، مما أسفر عن إصابة المجني عليه بجرح قطعي، وذلك لخلاف حول لهو الأطفال.

تم ضبط المتهم، وأقر بارتكابه الواقعة لنفس السبب، وأفاد بأنه تخلص من السلاح المستخدم بإلقائه في إحدى المصارف المائية.

واتخذت الجهات الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة.

الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية سلاح أبيض

