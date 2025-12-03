حرص الناقد السينمائي المغربي عبدالكريم واكريم، على الدفاع عن فيلم "الست"، عقب عرضه العالمي الأول ضمن فعاليات مهرجان مراكش السينمائي، اليوم.

ونشر عبد الكريم واكريم، بوستر الفيلم، عبر صفحته في موقع فيسبوك، وكتب: "انتهى قبل قليل العرض العالمي الأول الخاص بالصحافة لفيلم "الست" بمهرجان مراكش السينمائي، وستنطلق الآن الندوة الصحفية للفيلم مع المخرج مروان حامد والنجمة منى زكي والسيناريست أحمد مراد".

وتابع: "وما يمكن لي القول كانطباع أولي قبل الكتابة عن الفيلم بتفصيل أن كل ما كتب عن الفيلم قبل مشاهدته كان محض هراء متسرع، وأن الفيلم بالنسبة لي من أهم ما أنجز سينمائيا حول السير الذاتية للمشاهير مصريا وعربيا".

فيلم "الست"، من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وبطولة منى زكي، بمشاركة فيه عدد كبير من النجوم، ومنهم عمرو سعد، أحمد حلمي، كريم عبدالعزيز، آسر ياسين، نيللي كريم، أمينة خليل، أمير المصري.