صلاح عبدالله يقدم العزاء في شقيقة عادل إمام بالشيخ زايد (صور)

وصل الفنان القدير صلاح عبدالله، منذ قليل، لتقديم واجب العزاء في شقيقة الزعيم عادل إمام المقام مساء اليوم الأربعاء بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكان من بين نجوم الفن الذين حضروا العزاء لبلبة وعمرو يوسف ويسرا وريهام عبدالغفور وأحمد فتحي وخالد زكي وهشام ماجد.

وحرص الفنان محمد عادل إمام والمخرج رامي إمام على استقبال المعزيين في وفاة عمتهما وشقيقة والدهما.

ورحلت عن عالمنا، الأحد الماضي، إيمان إمام أرملة الفنان الراحل مصطفى متولي وشقيقة عادل إمام، وشيع جثمانها من مسجد الشرطة بالشيخ زايد ودفنها بمقابر العائلة.

يذكر أن، السيدة إيمان هي الشقيقة الصغرى للفنان الكبير عادل إمام، وزوجة الفنان الراحل مصطفى متولي، ووالدة الفنان عمر متولي.