صدقي صخر يشارك متابعيه كواليس "لا ترد ولا تستبدل" مع دينا الشربيني

كتب : سهيلة أسامة

02:37 م 03/12/2025

صدقي صخر ودينا الشربيني من كواليس لا ترد ولا تستبد

شارك الفنان صدقي صخر متابعيه صورة من كواليس مسلسل "لا ترد ولا تستبدل"، حيث يجسد شخصية نادر زوج دينا الشربيني.


وتجسد دينا الشربيني دور "ريم"، ومن المقرر عرض المسلسل يوم 11 ديسمبر الجاري على قناة MBC مصر.

ونشر صدقي صخر الصورة عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام وعلق: "نادر وزوجته ريم".

مسلسل "لا ترد ولا تستبدل" بطولة دينا الشربيني، صدقي صخر، أحمد السعدني، حسن مالك، وفدوى عابد، ومن إخراج مريم أبو عوف.

