صدقي صخر ودينا الشربيني من كواليس لا ترد ولا تستبد

شارك الفنان صدقي صخر متابعيه صورة من كواليس مسلسل "لا ترد ولا تستبدل"، حيث يجسد شخصية نادر زوج دينا الشربيني.



وتجسد دينا الشربيني دور "ريم"، ومن المقرر عرض المسلسل يوم 11 ديسمبر الجاري على قناة MBC مصر.

ونشر صدقي صخر الصورة عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام وعلق: "نادر وزوجته ريم".

مسلسل "لا ترد ولا تستبدل" بطولة دينا الشربيني، صدقي صخر، أحمد السعدني، حسن مالك، وفدوى عابد، ومن إخراج مريم أبو عوف.

اقرأ أيضًا:

بعد تصريحات عبير صبري.. دينا الشربيني تتصدر التريند





رمضان 2026.. مصطفى خاطر يكشف عن اسم شخصيته في مسلسل "الكينج"



