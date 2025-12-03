طاردت الفنانة اللبنانية الكبيرة فيروز، شائعات عن إفلاسها ماليا، ولجوئها للإقامة في إحدى شقق الإسكان.

وعلق منظم الحفلات اللبناني يوسف دندش، في تصريح خاص لـ"مصراوي" على ما يثار، وقال: "ما يحدث شائعات سخيفة من ناس تافهة، والست فيروز قادرة تصرف على 50 بيت، وهذا فقط من عائدات حقوق استغلال أعمالها عبر السيسم (جمعية المؤلفين والملحنين) في باريس".

وتابع دندش: "الست فيروز بما لها من مكانة، كلنا في لبنان نعطيها قلوبنا، ولا نسمح بتلك المهازل".

يذكر أن الفنانة الكبيرة فيروز، وصلت ثروتها في عام 2015، إلى 36 مليون دولار، وفقا لتقدير أرابيان فوربس.

وكان آخر ظهور للفنانة اللبنانية، في يوليو الماضي،إذ حرصت على تلقي عزاء نجلها المبدع الراحل زياد الرحباني.