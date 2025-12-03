بعد تصدرها التريند.. 15 صورة لـ فيروز في مراحلها العمرية المختلفة

تصدرت المطربة اللبنانية فيروز ترند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول شائعات عن إقامتها في إحدى شقق الإسكان، ولا تمتلك أي أموال بعد وفاة شقيقها الموسيقار زياد رحباني.

وأكد مصدر مقرب من العائلة في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أن فيروز تعيش في منزل فخم بإحدى المناطق الراقية، والشائعات التي تم تداولها لا تمت للحقيقة بصلة

عيد ميلاد المطربة فيروز

يحتفي عشاق الطرب الأصيل بعيد ميلاد الـ91 للفنانة الكبيرة فيروز، التي طالما أسرت القلوب لعقود بأغانيها الرائعة، حيث تحولت أغانيها إلى أيقونات للحب والرومانسية وموسيقى تصويرية لحياة أجيال متعاقبة.

حملت فيروز ألقابًا تعكس عظمة تأثيرها الفني والإنساني، منها جارة القمر، سفيرتنا إلى النجوم، ملكة الغناء العربي، أسطورة العرب، عصفورة الشرق، ياسمينة الشام، الصوت الساحر، سيدة الصباح، صوت الأوطان، الصوت الملائكي.

وُلدت فيروز عام 1934 في منطقة زقاق البلاط الشعبية ببيروت، كان والدها وديع حداد، الذي تعود أصوله إلى مدينة ماردين التركية.

توفي الموسيقار اللبناني الكبير زياد الرحباني يوم 26 يوليو الماضي، عن عمر ناهز الـ 69 عاما بعد صراع مع المرض، طبقا لما أعلنته عدد من الصحف اللبنانية.

