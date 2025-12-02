شيماء فوزي تحتفل بعيد ميلاد زوجها عمرو سعد بصحبة أبنائه (صور)

محمد فراج ينشر الصور الأولى من حكاية "لعبة جهنم" ضمن مسلسل "القصة الكاملة"

احتفلت الإعلامية شيماء فوزي، بعيد ميلاد زوجها الفنان عمرو سعد.

ونشرت شيماء فوزي مقطع فيديو يحتوي على صور وذكريات تجمعها بزوجها عمرو سعد وأبنائه، على حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" وكتبت: العمر كله يارب سعادة وخير وحب.

أعمال الفنان عمرو سعد وزوجته وأبنائه

يواصل الفنان عمرو سعد تصوير فيلمه الجديد "الست"، والذي يقدم فيه شخصية الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، بطولة منى زكي وإخراج مروان حامد.

تدور أحداث فيلم "الست" حول السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، والبحث في رحلتها الفنية وأهم المحطات التي خضتها طوال مسيرتها، وعلاقتها بالأسرة المالكة ونجوم الفن.

وعلى مستوى الدراما، من المقرر أن يشارك عمرو سعد في رمضان 2026 بمسلسل "الريس”"، يجسد فيه شخصية عباس الريس، من إنتاج صباح إخوان، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج أحمد خالد موسى.

