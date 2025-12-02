نيللي كريم تكشف عن كواليس "الملكة نازلي" من تصوير فيلم "الست"

كشفت الفنانة نيللي كريم عن تفاصيل شخصيتها في كواليس تصوير فيلم "الست"، استعدادا لعرضه بالسينمات يوم 10 ديسمبر الجاري.

وتجسد نيللي كريم شخصية "الملكة نازلي" ضمن أحداث الفيلم، ونشرت صورة من لوكيشن التصوير عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "X" وكتبت: "كواليس فيلم الست".

كواليس فيلم "الست"

يتناول الفيلم السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، مسلطًا الضوء على أبرز المحطات في حياتها الشخصية والفنية، والعلاقات التي كان لها أثر كبير في مسيرتها.

ويشارك ببطولة الفيلم نخبة من نجوم السينما المصرية هم عمرو سعد، سيد رجب، أحمد خالد صالح، أحمد حلمي، أحمد داود، تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

آخر أعمال نيللي كريم

كانت آخر أعمال نيللي كريم في الدراما التلفزيونية بمسلسل "إخواتي" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

تدور أحداث المسلسل حول معاناة أربع شقيقات من مشاكل في التعامل مع الجنس الآخر، ويسعين لتحقيق أحلامهن الخاصة وسط تحديات الحياة اليومية، لكن تنقلب حياتهن رأسًا على عقب بعد مقتل زوج إحداهن كما رأت في المنام، فتلجأ إلى شقيقاتها للبحث سويًا عن حل لإبعاد تُهمة القتل عنها.

وشارك ببطولة المسلسل كل من روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، حاتم صلاح، أحمد حاتم، تأليف مهاب طارق، إخراج محمد شاكر خضير.

أعمال تنتظر عرضها نيللي كريم قريبا

تشارك نيللي كريم بفيلم "جوازة ولا جنازة" وسط نخبة من نجوم السينما المصرية هم شريف سلامة، عادل كرم، لبلبة، إنتصار، محمود البزاوي، تأليف دينا ماهر وأميرة دياب، إخراج أميرة دياب.

