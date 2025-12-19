أحمد العوضي يعلن موعد زواجه

كشف الفنان أحمد العوضي عن موعد زواجه بحفل توزيع جوائز وشوشة الذي يقام مساء اليوم الجمعة، بحضور نخبة من ألمع النجوم في مختلف المجالات.

وبسؤاله عن موعد زواجه قال العوضي: "اللي يتضايق يتضايق ده شرع ربنا، وانا بكلم اخواتي اللي بيسألوا هتتجوز امتى؟، هتجوز السنة الجاية".

أحمد العوضي يشارك بـ علي كلاي" في رمضان 2026

يواصل أحمد العوضي تصويره مسلسله الجديد "علي كلاي" والمقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026 وسط كوكبة من نجوم الدراما التلفزيونية هم درة، عصام السقا، يارا السكري، محمود البزاوي تأليف محمود حمدان، إخراج محمد عبد السلام.

أعمال ينتظر عرضها أحمد العوضي قريبا

يشارك الفنان أحمد العوضي الفنانة مي عمر بطولة فيلم "شمشون ودليلة" لأول مرة على شاشة السينما، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

