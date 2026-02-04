"عمري ما شوفتك بتضحكي".. ترامب يهاجم مراسلة CNN |فيديو

شنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومًا حادًا على كبيرة مراسلي شبكة CNN في البيت الأبيض، كايتلان كولينز، واصفًا إياها بأنها "سيئة للغاية" و"أسوأ صحفية على الإطلاق"، في واقعة جديدة ضمن سلسلة انتقاداته المتكررة للشبكة وصحفييها.

وخلال لقاء مع الصحفيين مساء أمس الثلاثاء داخل البيت الأبيض، عرض ترامب قبعة بيسبول جديدة باللونين الأحمر والأبيض كُتب عليها "لقد عادت أمريكا"، قبل أن يعلّق ساخرًا: "انظروا، CNN في غاية السعادة"، مضيفًا عن كولينز: "إنها لا تبتسم أبدًا".

وجاء هجوم ترامب بعدما طرحت مراسلة CNN أسئلة تتعلق بالإفراج عن ملفات جديدة مرتبطة برجل الأعمال الأمريكي الراحل جيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية ضد قاصرات، وبنبرة ساخرة، قال ترامب: " أعرفك منذ عشر سنوات، ولا أعتقد أنني رأيتك تبتسمين مرة واحدة".

وكان ترامب قد أجاب في بداية المؤتمر بهدوء على سؤالين لكولينز حول وثائق إبستين، إلا أن نبرته تغيّرت عندما وجهت سؤالًا ثالثًا بشأن الضحايا، ليهاجمها قائلًا: "أنتِ سيئة للغاية، وأنتِ أسوأ مراسلة، لا عجب في ذلك فشبكة CNN بلا نسب مشاهدة بسبب أشخاص مثلك".

وفي وقت لاحق، قاطعت كولينز حديث ترامب مع مراسل آخر ووجهت له سؤالًا حول ما يمكن أن يقوله للناجيات من جرائم إبستين، ليرد عليها مجددًا بلهجة هجومية، منتقدًا الشبكة ومتهمًا إياها بعدم النزاهة، وعندما أكدت كولينز أن سؤالها يتعلق بالضحايا، قال ترامب: "تعرفين لماذا لا تبتسمين؟ لأنك تعرفين أنك لا تقولين الحقيقة، أنتم مؤسسة إخبارية غير نزيهة ويجب أن يشعروا بالخزي".