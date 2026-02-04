وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المديريات التعليمية والإدارات التابعة لها ببدء تطبيق منظومة التقييمات بالتزامن مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني.

وأوضحت الوزارة أن أول تقييم أسبوعي سيتم عقده بعد مرور أسبوع كامل من بدء الدراسة، على أن يؤدي الطلاب التقييم الأول في منتصف شهر فبراير الجاري.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن التقييمات ستستمر خلال الفصل الدراسي الثاني بنفس آلية الفصل الدراسي الأول، سواء التقييمات الأسبوعية أو الواجبات المنزلية أو أعمال الحصة.