التعليم: التقييمات تبدأ مع انطلاق الترم الثاني وأول اختبار منتصف فبراير

كتب : أحمد الجندي

04:03 م 04/02/2026

وزارة التربية والتعليم

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المديريات التعليمية والإدارات التابعة لها ببدء تطبيق منظومة التقييمات بالتزامن مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني.

وأوضحت الوزارة أن أول تقييم أسبوعي سيتم عقده بعد مرور أسبوع كامل من بدء الدراسة، على أن يؤدي الطلاب التقييم الأول في منتصف شهر فبراير الجاري.

وشددت وزارة التربية والتعليم على أن التقييمات ستستمر خلال الفصل الدراسي الثاني بنفس آلية الفصل الدراسي الأول، سواء التقييمات الأسبوعية أو الواجبات المنزلية أو أعمال الحصة.

فيديو قد يعجبك



تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026