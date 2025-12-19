"حماية وتنمية البحيرات": نشر ثقافة الاستزراع السمكي بمطروح

أعلن اللواء الحسين فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، تنظيم دورة تدريبية متخصصة في مجال الاستزراع السمكي بمحافظة مطروح، وذلك في إطار حرص الجهاز على تعزيز التعاون المثمر مع المحافظة، ونشر ثقافة الاستزراع السمكي بين أبناء مطروح، لما له من أهمية كبرى كأحد الموارد الاقتصادية والغذائية الداعمة للأمن الغذائي وتوفير فرص العمل.

وأوضح "فرحات"، في بيان اليوم، أن تنظيم هذه الدورة يأتي استكمالًا لجهود الجهاز في مجال التدريب وبناء القدرات، وبالتعاون مع محافظة مطروح برعاية اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، مشيرًا إلى أن الدورة تستهدف نقل الخبرات العلمية والعملية للمشاركين، ورفع كفاءتهم الفنية في مجال الاستزراع السمكي.

وأشار المدير التنفيذي للجهاز، إلى أنه من المقرر عقد الدورة خلال الفترة من 22 إلى 24 ديسمبر 2025، بمكتبة مصر العامة بمدينة مرسى مطروح، بمشاركة المهتمين بالاستزراع السمكي وطلاب الجامعات والمستثمرين والعاملين في هذا القطاع الحيوي.

كما أضاف أن البرنامج التدريبي، الذي يمتد على مدار ثلاثة أيام، سيتضمن عددًا من المحاضرات العلمية والتطبيقية، تشمل التعريف بالاستزراع السمكي وأنواعه ومستوياته، والأمان الحيوي في المزارع السمكية، والأسس العلمية لإنشاء المزارع السمكية، ومعايير جودة المياه، وتغذية الأسماك في مراحلها المختلفة، والحصاد ومعاملات ما بعد الحصاد وتسويق الأسماك، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على إدارة مشروعات استزراع سمكي ناجحة.

وأوضح أن تنظيم هذه الدورة يأتي بالتعاون والتنسيق المشترك بين منطقة مرسى مطروح للثروة السمكية برئاسة المهندس أحمد جميل "مدير المنطقة"، والإدارة العامة للتطوير والإرشاد برئاسة المهندس سامح صبري "مدير الإدارة العامة للتطوير و الإرشاد"، وبمشاركة المهندسة مايسة مصطفى الراجحي "بالإدارة العامة للتطوير والإرشاد"، وذلك في إطار توحيد الجهود لنشر ثقافة الاستزراع السمكي ودعم وبناء القدرات الفنية للمشاركين.

كما أكد اللواء الحسين فرحات، أن جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية مستمر في تنفيذ خططه التدريبية والإرشادية بالتعاون مع المحافظات المختلفة، دعمًا لقطاع الثروة السمكية وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة.

من جانبه، شدد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، على أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم برامج التدريب والإرشاد في مجال الاستزراع السمكي، مشيدًا بالتعاون المستمر مع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، لما له من دور فعّال في دعم التنمية الاقتصادية بالمحافظة.

وفي هذا الإطار، أوضح المهندس أحمد جميل، مدير منطقة مرسى مطروح للثروة السمكية، أن المنطقة ستقدم الدعم الفني والإرشادي اللازم لإنجاح الدورة، مؤكدًا أن هذه البرامج التدريبية تمثل خطوة مهمة لرفع الوعي الفني لدى المشاركين، وتشجيع التوسع المدروس في مشروعات الاستزراع السمكي، بما يتناسب مع طبيعة وإمكانات المحافظة.

