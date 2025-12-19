إعلان

الأرصاد: طقس دافئ نهارًا وانخفاض الحرارة ليلًا إلى 11 درجة

كتب : حسن مرسي

12:11 ص 19/12/2025

طقس دافئ نهارا

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استقرار حالة الطقس وتحسن الظروف الجوية خلال الفترة الحالية.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، إن البلاد تتأثر حاليًا بمرتفع جوي يزيد من فترات سطوع الشمس، ما يخلق شعورًا بالدفء خلال النهار، مشيرة إلى أن متوسط درجات الحرارة العظمى في القاهرة يتراوح بين 20 و21 درجة مئوية.

وأضافت أن الطقس ليلًا أكثر برودة، حيث تتراوح درجات الحرارة الصغرى في القاهرة بين 11 و12 درجة مئوية، مع انخفاض نسب الرطوبة، ما يزيد الإحساس بالبرودة، مشددة على ضرورة ارتداء الملابس الشتوية المناسبة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

وأوضحت أن هذا الاستقرار الجوي سيستمر لعدة أيام قبل حدوث أي تغييرات جوهرية في الأنظمة الجوية المؤثرة، مع انخفاض ملحوظ في فرص سقوط الأمطار.

طقس دافئ نهارا الأرصاد الجوية درجات الحرارة برودة رياح أمطار شبورة

