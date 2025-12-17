أول تعليق من محمد إمام بعد انتهاء عزاء شقيقة والده الزعيم عادل إمام

كتب - معتز عباس:

وجه الفنان محمد رسالة شكر لكل من قدم واجب العزاء والمواساة في السيدة إيمان عمته وشقيقة والده الزعيم عادل إمام

ونشر محمد إمام صورة تجمعه بـ عمر مصطفى متولي نجل السيدة الراحلة إيمان إمام، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيس بوك"، وكتب: "شكر الله سعيكم ولا أراكم الله مكروه في عزيز او غالي".

وأضاف: "بشكر كل الناس اللي جاتلي او كلمتني او حتى بعتتلي رساله تعزيني، ربنا يرحمك يا عمتي و يسكنك فسيح جناته بلا حساب ولا سابقة عذاب، و يصبر أخويا وصاحبي وابن عمتي وأقرب الناس ليا في حياتي عمر متولي وأخواتي عصام وعادل، انتوا رجالة و قد المسؤلية و كلنا في ضهر بعد .. البقاء و الدوام لله".

واستقبل محمد إمام وعمر متولي المعزين من نجوم الفن والمشاهير، الذين جاءوا لتقديم واجب العزاء والمواساة في رحيل السيدة إيمان شقيقة عادل إمام.

وأقيم العزاء مساء اليوم الأربعاء، في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

