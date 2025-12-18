

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، وصول نعش الجندي البريطاني جورج هولي، الذي قتل في أوكرانيا، إلى المملكة المتحدة.

قالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان: "نحيي اليوم ذكرى العريف جورج هولي، الذي عاد إلى الوطن في المملكة المتحدة".

كشفت تقارير إعلامية في وقت سابق، أن فوج المظليين البريطاني الذي كان يضم الجندي البريطاني جورج هولي، الذي قتل في أوكرانيا في 9 ديسمبر، يتمتع بعلاقات عملياتية عميقة ومستمرة مع الجيش الأوكراني تعود إلى ما قبل أكتوبر عام 2020.

ووفقا لمنشور سابق لفوج المظليين البريطاني، "شاركت كتيبة 3 PARA، وهي النواة الأساسية لقوة الاقتحام التابعة للواء الهجوم الجوي السادس عشر، في تدريبات مشتركة مع الجيش الأوكراني شملت القتال في المناطق الحضرية، ومهام ساحة المعركة، والإنزال بالحبال، وعمليات الاقتحام الجوي، وذلك ضمن مناورة مشتركة حملت اسم Joint Endeavour في أكتوبر 2020".

وفي وقت سابق، صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن حوالي 100 عسكري بريطاني يشاركون في القتال ضد روسيا في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد صرحت سابقا، أن السلطات البريطانية بدأت في تهيئة الرأي العام لخسائر عسكرية محتملة في أوكرانيا، مشيرة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يقتل فيها جندي بريطاني في أوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.