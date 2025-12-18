

وكالات

تقدمت سلطات فنزويلا بطلب رسمي إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة لعقد جلسة عاجلة لمناقشة العدوان الأمريكي المستمر ضد البلاد.

وأفادت رسالة دبلوماسية، أن فنزويلا تقدمت يوم الأربعاء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بطلب عقد جلسة لمناقشة العدوان الأمريكي المستمر ضد البلاد.

وأضاف دبلوماسي أممي، أن الجلسة قد تُحدد يوم الثلاثاء المقبل، وفقا لروسيا اليوم.

يأتي هذا الطلب في سياق تصعيد خطابي واستخباري متزايد، إذ أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن الأمريكيين يستعدون لتوجيه ضربات دقيقة على أهداف برية في فنزويلا، قد تبدأ بعمليات إلكترونية وتشويش لقمع الاتصالات عبر الأقمار الصناعية وتعطيل أنظمة الدفاع الجوي الفنزويلية.

وفي اليوم السابق، أعلن البيت الأبيض تصنيف قيادة فنزويلا منظمة إرهابية أجنبية وطالب بإعادة ما زعم أنه أصول مسروقة.

وحذر ترامب من فرض حظر بحري كامل على ناقلات النفط، وقد رفضت كاراكاس هذه المطالب وأعلنت عزمها رفع القضية إلى الأمم المتحدة.