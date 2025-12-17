إعلان

أحمد السبكي يصل عزاء شقيقة عادل إمام في مسجد الشرطة

كتب : معتز عباس

10:21 م 17/12/2025
قدم المنتج أحمد السبكي واجب العزاء في رحيل السيدة إيمان إمام شقيقة الزعيم عادل إمام ووالدة الفنان عمر مصطفى متولي.

حضر أحمد السبكي العزاء الذي يقام في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، مساء اليوم، بحضور أسرة الزعيم وأبناء الراحلة إيمان إمام.

وتوافد عدد كبير من نجوم الفن، لتقديم واجب العزاء في السيدة إيمان لـ أسرة الزعيم عادل إمام وأسرة الفنان عمر متولي نجل الراحلة.

رحلت إيمان إمام أرملة الفنان مصطفى متولي، وشقيقة الفنان عادل إمام، عن عالمنا، الأحد الماضي، وشيع جثمانها صباح أول أمس الإثنين.

المنتج أحمد السبكي عزاء شقيقة الزعيم عادل إمام مسجد الشرطة نجوم الفن

إعلان