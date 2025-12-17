أحمد السبكي يصل عزاء شقيقة عادل إمام في مسجد الشرطة

25 صورة من عزاء شقيقة الزعيم عادل إمام بمسجد الشرطة في الشيخ زايد

25 صورة لنجوم الفن في حفل مجلة Enigma باليوبيل الفضي

قدم المنتج أحمد السبكي واجب العزاء في رحيل السيدة إيمان إمام شقيقة الزعيم عادل إمام ووالدة الفنان عمر مصطفى متولي.

حضر أحمد السبكي العزاء الذي يقام في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، مساء اليوم، بحضور أسرة الزعيم وأبناء الراحلة إيمان إمام.

وتوافد عدد كبير من نجوم الفن، لتقديم واجب العزاء في السيدة إيمان لـ أسرة الزعيم عادل إمام وأسرة الفنان عمر متولي نجل الراحلة.

رحلت إيمان إمام أرملة الفنان مصطفى متولي، وشقيقة الفنان عادل إمام، عن عالمنا، الأحد الماضي، وشيع جثمانها صباح أول أمس الإثنين.

اقرأ أيضا..

عمرو يوسف يصل عزاء شقيقة الزعيم عادل إمام ويواسي محمد ورامي إمام

يسرا ومحمود سعد.. 20 صورة لـ نجوم الفن والإعلام في عزاء شقيقة عادل إمام