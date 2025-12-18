الأوراق المطلوبة وخطوات استخراج كعب العمل "أون لاين"

كتب- محمد أبو بكر:

حددت وزارة العمل آليات وخطوات استخراج كعب العمل "أونلاين"، باعتباره أحد المستندات الرسمية الأساسية التي تطلبها الجهات الحكومية والخاصة عند التقدم للوظائف، نظرًا لاحتوائه على البيانات التفصيلية الخاصة بمقدم الطلب.

وأعلنت الوزارة إتاحة خدمة استخراج كعب العمل إلكترونيًا من خلال موقعها الرسمي، مع استمرار تقديم الخدمة ذاتها عبر مكاتب العمل المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، لتيسير الإجراءات على المواطنين.

خطوات استخراج كعب العمل عبر الإنترنت

أوضحت وزارة العمل، أن الراغبين في استخراج كعب العمل إلكترونيًا يمكنهم اتباع عدد من الخطوات البسيطة، تبدأ بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل، ثم اختيار خدمة "تسجيل راغبي العمل" من قائمة الخدمات الإلكترونية، حيث في حال التسجيل لأول مرة، يقوم المواطن بتعبئة الاستمارة الإلكترونية وإدخال البيانات المطلوبة بدقة، مع تحديد جهة العمل سواء داخل مصر أو خارجها، ثم حفظ وتقديم الطلب إلكترونيًا، وبعد الانتهاء من التسجيل، يتوجه المواطن في اليوم التالي إلى مكتب العمل التابع لمحل إقامته، لاستلام النسخة المطبوعة من كعب العمل بعد مراجعة البيانات.

وأتاحت الوزارة إمكانية استخراج كعب العمل بشكل ورقي من خلال مكاتب العمل المنتشرة في جميع المحافظات، وذلك بتقديم المستندات المطلوبة للموظف المختص، على أن يتم تسليم كعب العمل بعد استكمال الإجراءات اللازمة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج كعب العمل

للحاصلين على مؤهل دراسي:

أصل بطاقة الرقم القومي للاطلاع

مستند يثبت محل الإقامة ضمن نطاق المكتب

أصل شهادة المؤهل الدراسي

أصل شهادة الموقف من التجنيد (للذكور)

الرقم التأميني

شهادة خبرة (إن وجدت)

شهادة قياس مستوى المهارة أو رخصة مزاولة الحرفة في حال العمل بمهنة غير التخصص الدراسي

لغير الحاصلين على مؤهل دراسي:

صورة بطاقة الرقم القومي سارية

مستند يثبت محل الإقامة

الرقم التأميني

شهادة الموقف من التجنيد (للذكور)

شهادة خبرة (إن وجدت)

شهادة قياس مستوى المهارة

رخصة مزاولة المهنة للمهن التي تتطلب ذلك

اقرأ أيضًا:

"موضوعات مهمة".. ماذا قال مدبولي بالمؤتمر الصحفي؟

برودة وشبورة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا الخميس (بيان بالدرجات)