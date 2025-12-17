إعلان

السبكي وعمرو يوسف ويسرا وصلاح عبدالله في عزاء شقيقة عادل إمام (صور)

كتب : هاني صابر

10:11 م 17/12/2025
حرص الفنانون عمرو يوسف ويسرا وصلاح عبدالله عماد زيادة والمنتج أحمد السبكي على حضور عزاء شقيقة الزعيم عادل إمام المقام مساء اليوم الأربعاء بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وشهد عزاء شقيقة عادل إمام، استقبال الفنان محمد عادل إمام والمخرج رامي إمام للمعزيين في وفاة عمتهما وشقيقة والدهما.

وكان من بين نجوم الفن الذين حضروا العزاء لبلبة وعمرو يوسف ويسرا وريهام عبدالغفور وأحمد فتحي وخالد زكي وهشام ماجد.

ورحلت عن عالمنا، الأحد الماضي، إيمان إمام أرملة الفنان الراحل مصطفى متولي وشقيقة عادل إمام، وشيع جثمانها من مسجد الشرطة بالشيخ زايد ودفنها بمقابر العائلة.

