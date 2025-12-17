25 صورة من عزاء شقيقة الزعيم عادل إمام بمسجد الشرطة في الشيخ زايد

حرص نجوم الفن والإعلام على تقديم واجب العزاء في السيدة إيمان شقيقة الزعيم عادل إمام، أرملة الفنان الراحل مصطفى متولي، والتي وافتها المنية يوم الأحد الماضي.

واستقبل عصام إمام شقيق عادل إمام وأفراد أسرته المخرج رامي إمام والفنان محمد إمام، والفنان عمر مصطفى متولي، المعزين الذين جاءوا لتقديم التعازي والمواساة في الراحلة إيمان إمام أرملة مصطفى متولي.

حضر العزاء يسرا وشريف منير ومحمود حميده، وأحمد السبكي، لبلبة، خالد زكي، هشام ماجد، فتوح أحمد، الإعلامي محمود سعد، عمرو يوسف، ريهام عبدالغفور، صلاح عبدالله، أحمد رزق، علاء مرسي، محمود عبدالمغني، وغيرهم من النجوم.

أقيم عزاء الراحلة إيمان إمام في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، مساء اليوم، بحضور أسرة الزعيم وأبناء الراحلة إيمان إمام.

رحلت إيمان إمام أرملة الفنان مصطفى متولي، وشقيقة الفنان عادل إمام، عن عالمنا، الأحد الماضي، وشيع جثمانها صباح أول أمس الإثنين.

