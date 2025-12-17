إعلان

25 صورة من عزاء شقيقة الزعيم عادل إمام بمسجد الشرطة في الشيخ زايد

كتب : معتز عباس

10:37 م 17/12/2025
    أحمد رزق يقدم واجب العزاء في وفاة شقيقة عادل إمام
    توافد الحضور على عزاء شقيقة عادل إمام (2)
    توافد الحضور على عزاء شقيقة عادل إمام (1)
    دنيا عبدالعزيز تقدم واجب العزاء لـ محمد إمام في وفاة عمته ايمان امام
    احمد السبكي يواسي عمر مصطفى متولي على وفاة والدته
    ريهام عبدالغفور تصل عزاء شقيقة الزعيم عادل امام
    ريهام عبدالغفور تقدم واجب العزاء
    صلاح عبدالله يقدم واجب العزاء في وفاة شقيقة عادل إمام
    صلاح عبدلالله يواسي عصام امام على رحيل شقيقته
    علاء مرسي يقدم واجب العزاء لـ عمر متولي في وفاة والدته
    رامي إمام وعادل إمام في عزاء شقيقة عادل إمام (1)
    عمرو يوسف يقدم واجب العزاء في شقيقة عادل إمام
    حديث جانبي بين رامي إمام وأفراد اسرته
    محمود سعد تصل عزاء شقيقة الزعيم عادل إمام
    محمود عبدالمغني يقدم واجب العزاء لـ عمر متولي في وفاة والدته
    عمرو يوسف يواسي محمد امام
    يسرا تصل عزاء شقيقة عادل إمام
    يسرا تقدم واجب العزاء في شقيقة عادل إمام
    يسرا تقدم واجب العزاء لاسرة الراحلة ايمان امام
    نجوم الفن في عزاء شقيقة عادل إمام
    يسرا تواسي محمد امام في رحيل عمته
    يسرا في عزاء الراحلة ايمان
    لبلبة تقدم واجب العزاء في شقيقة عادل إمام
    يسرا تقف بجوار شقيق الزعيم عادل إمام

حرص نجوم الفن والإعلام على تقديم واجب العزاء في السيدة إيمان شقيقة الزعيم عادل إمام، أرملة الفنان الراحل مصطفى متولي، والتي وافتها المنية يوم الأحد الماضي.

واستقبل عصام إمام شقيق عادل إمام وأفراد أسرته المخرج رامي إمام والفنان محمد إمام، والفنان عمر مصطفى متولي، المعزين الذين جاءوا لتقديم التعازي والمواساة في الراحلة إيمان إمام أرملة مصطفى متولي.

حضر العزاء يسرا وشريف منير ومحمود حميده، وأحمد السبكي، لبلبة، خالد زكي، هشام ماجد، فتوح أحمد، الإعلامي محمود سعد، عمرو يوسف، ريهام عبدالغفور، صلاح عبدالله، أحمد رزق، علاء مرسي، محمود عبدالمغني، وغيرهم من النجوم.

أقيم عزاء الراحلة إيمان إمام في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، مساء اليوم، بحضور أسرة الزعيم وأبناء الراحلة إيمان إمام.

رحلت إيمان إمام أرملة الفنان مصطفى متولي، وشقيقة الفنان عادل إمام، عن عالمنا، الأحد الماضي، وشيع جثمانها صباح أول أمس الإثنين.

عزاء شقيقة الزعيم عادل إمام مسجد الشرطة في الشيخ زايد وفاة شقيقة عادل إمام إيمان شقيقة عادل إمام نجوم الفن في عزاء شقيقة عادل إمام

