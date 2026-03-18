دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
19:45

نيوكاسل

دوري أبطال أوروبا

توتنهام هوتسبر

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

- -
22:00

أتالانتا

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

- -
22:00

جالاتا سراي

كأس خادم الحرمين الشريفين

الخلود

- -
21:00

الاتحاد

كأس خادم الحرمين الشريفين

أهلي جدة

- -
21:00

الهلال

كرة السلة

الأهلي

- -
21:00

سبورتنج

تصعيد سياسي عاجل من الحكومة السنغالية بعد سحب لقب أمم أفريقيا

كتب : محمد خيري

03:01 م 18/03/2026

مباراة نهائي أمم أفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال

أعربت حكومة السنغال عن رفضها التام واستيائها الكبير من قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بسحب لقب كأس أفريقيا 2025 من منتخب بلادها، ومنحه لـالمغرب، وذلك بعد فوز السنغال في المباراة النهائية بهدف دون رد على أرض الملعب.

وأعلنت لجنة الاستئناف التابعة للكاف اعتبار فوز المغرب بنتيجة 3-0، ما أدى إلى سحب التتويج من منتخب السنغال، وهو ما اعتبرته الحكومة السنغالية "قرارًا غير مسبوق وخطيرًا".

بيان الحكومة السنغالية بعد سحب لقب أمم أفريقيا

وقالت ماري روز المتحدث باسم الحكومة السنغالية، في بيان رسمي: "هذا القرار مناقض للمبادئ الأساسية لأخلاقيات الرياضة، ومن بينها النزاهة واحترام قواعد اللعبة، وينبع من تفسير خاطئ للوائح، ما أدى إلى ظلم غير قانوني".

وأضاف البيان أن القرار يقوّض مصداقية الاتحاد الأفريقي ويهز الثقة التي يمنحها الشعب الأفريقي للمؤسسات الرياضية القارية، مؤكدًا أن السنغال لن تتسامح مع أي محاولة للتجريد الإداري من الحقوق الرياضية، داعيًا إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في شبهات الفساد داخل الاتحاد الأفريقي.

وأكدت الحكومة السنغالية أنها ستسلك جميع السبل القانونية، بما في ذلك اللجوء إلى المحاكم الدولية المختصة، لضمان استعادة الحقوق والعدالة، مشددة على تضامنها الكامل مع المواطنين السنغاليين المحتجزين في المغرب على خلفية أحداث نهائي كأس أفريقيا 2025.

واختتم البيان بالقول: "ستبقى السنغال ثابتة، يقظة، ولا تتزعزع في الدفاع عن حقوق المنتخب الوطني واستعادة شرف الرياضة الأفريقية".

منتخب السنغال منتخب المغرب كأس الأمم الأفريقية الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

