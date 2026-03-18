تصعيد سياسي عاجل من الحكومة السنغالية بعد سحب لقب أمم أفريقيا

أعربت حكومة السنغال عن رفضها التام واستيائها الكبير من قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بسحب لقب كأس أفريقيا 2025 من منتخب بلادها، ومنحه لـالمغرب، وذلك بعد فوز السنغال في المباراة النهائية بهدف دون رد على أرض الملعب.

وأعلنت لجنة الاستئناف التابعة للكاف اعتبار فوز المغرب بنتيجة 3-0، ما أدى إلى سحب التتويج من منتخب السنغال، وهو ما اعتبرته الحكومة السنغالية "قرارًا غير مسبوق وخطيرًا".

بيان الحكومة السنغالية بعد سحب لقب أمم أفريقيا

وقالت ماري روز المتحدث باسم الحكومة السنغالية، في بيان رسمي: "هذا القرار مناقض للمبادئ الأساسية لأخلاقيات الرياضة، ومن بينها النزاهة واحترام قواعد اللعبة، وينبع من تفسير خاطئ للوائح، ما أدى إلى ظلم غير قانوني".

وأضاف البيان أن القرار يقوّض مصداقية الاتحاد الأفريقي ويهز الثقة التي يمنحها الشعب الأفريقي للمؤسسات الرياضية القارية، مؤكدًا أن السنغال لن تتسامح مع أي محاولة للتجريد الإداري من الحقوق الرياضية، داعيًا إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في شبهات الفساد داخل الاتحاد الأفريقي.

وأكدت الحكومة السنغالية أنها ستسلك جميع السبل القانونية، بما في ذلك اللجوء إلى المحاكم الدولية المختصة، لضمان استعادة الحقوق والعدالة، مشددة على تضامنها الكامل مع المواطنين السنغاليين المحتجزين في المغرب على خلفية أحداث نهائي كأس أفريقيا 2025.

واختتم البيان بالقول: "ستبقى السنغال ثابتة، يقظة، ولا تتزعزع في الدفاع عن حقوق المنتخب الوطني واستعادة شرف الرياضة الأفريقية".