نيللي كريم تخطف الأنظار بصورة مع عمرو يوسف وكندة علوش

شاركت الفنانة نيللي كريم متابعيها على السوشيال ميديا أحدث ظهور لها من إحدى الحفلات.

ونشرت نيللي صورًا جمعتها بالفنان عمرو يوسف وزوجته الفنانة كندة علوش، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، والتي تفاعل معها المتابعين بشكل كبير.

وجاءت التعليقات، كالتالي: "منورة أي مكان تروحيه"، "احلى نجوم"، "منورين ودايما حلوين"، "حلوة الصورة يا نيللي".

العرض الخاص لفيلم جوازة ولا جنازة

أقيم العرض الأول عالميا لفيلم جوازة ولا جنازة للمخرجة أميرة دياب ضمن فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي في برنامج "روائع عربية" بحضور عدد من فريق عمل الفيلم، بينهم: نيللي كريم، لبلبة، انتصار.

يُعد الفيلم التجربة الروائية الطويلة الأولى للمخرجة أميرة دياب، تأليف أميرة دياب ودينا ماهر، تدور أحداثه في إطار من الرومانسية والكوميديا.

فيلم "جوازة ولا جنازة" من بطولة: نيللي كريم، شريف سلامة، لبلبة، عادل كرم، انتصار، محمود البزاوي، أمير صلاح الدين ودنيا ماهر.

