هاجر السراج مع ميران عبد الوارث وسط الثلوج في جورجيا (صور)

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

بتول حداد

شاركت الفنانة بتول الحداد جمهورها مجموعة صور من أحدث ظهور لها، نالت إعجاب عدد كبير من متابعيها ومحبيها على موقع "انستجرام".

انتصار

تألقت الفنانة انتصار في حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي، إذ خطفت الأنظار بإطلالة أنيقة وملكية، ونشرت عدد من الصور على حسابها بموقع "انستجرام".

هنا شيحة

خطفت الفنانة هنا شيحة الأنظار من أحدث ظهور لها على موقع "انستجرام"، بصحبة صديقاتها احتفالًا بأعياد الكريسماس، ظهرت بجوار شجرة الكريسماس، مرتدية ملابس جريئة تناسب الأجواء.

هيفاء وهبي

خطفت المطربة هيفاء وهبي الأنظار من أحدث ظهور لها في فيديو كليب جديد بعنوان "سوبر ومان"، ظهرت بإطلالة جريئة مرتدية فستان أحمر صارخ.

هاجر السراج

تواصل الفنانة هاجر السراج الاستمتاع برحلتها في دولة جورجيا، ونشرت صور جديدة عبر حسابها على انستجرام، رفقة صديقتها الفنانة ميران عبدالوارث.

نيللي كريم

شاركت الفنانة نيللي كريم متابعيها على السوشيال ميديا أحدث ظهور لها من إحدى الحفلات، رفقة الفنان عمرو يوسف وزوجته الفنانة كندة علوش، عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام".