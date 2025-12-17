السياحة: ميكنة كاملة لإجراءات النقل السياحي

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، استكمال جهود الإدارة العامة للنقل السياحي بوزارة السياحة والآثار، الهادفة إلى ميكنة وتحديث جميع الإجراءات والخدمات المقدمة للشركات العاملة في مجال النقل السياحي.

يأتي ذلك؛ في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة ووزارة السياحة والآثار، وحرصًا على دعم مصالح الشركات السياحية وتطوير منظومة العمل داخل القطاع.

وأكد أسامة عمارة، المدير التنفيذي لغرفة شركات السياحة، بحسب بيان، الأربعاء، أنه تقرر البدء في تلقي الطلبات الخاصة بعدد من إجراءات النقل السياحي إلكترونيًا بالكامل، وذلك من خلال موقع الإدارة المركزية للشركات السياحية.

وأوضح أن الخدمات التي سيتم تقديمها إلكترونيًا تشمل استخراج قرارات الإنشاء أو التوسع، والحصول على موافقات شراء المركبات السياحية سواء المحلية أو المستوردة، وطلبات إدراج المركبات السياحية المستوردة على قاعدة البيانات، وإصدار قرارات تملك المركبات السياحية، وتعديل محركات المركبات، وتكهين المركبات السياحية، إلى جانب إخلاء طرف السائق أو ربط سائق بشركة سياحية جديدة.

وأشار المدير التنفيذي لغرفة الشركات، إلى أن جميع الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للنقل السياحي أصبحت تُنفذ إلكترونيًا بالكامل، باستثناء طلبات نقل ملكية المركبات السياحية، والتي ستظل تُقدم وفق الإجراءات المعمول بها حاليًا.

وشدد على أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في تطوير مستوى الخدمات المقدمة للشركات السياحية، وتسهم في تبسيط الإجراءات، وتوفير الوقت والجهد، وتعزيز منظومة التحول الرقمي داخل القطاع السياحي، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة الأداء وجودة الخدمات المقدمة.

