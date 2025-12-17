إعلان

الرئيس الإيراني: أمريكا تطرح شروطا مهينة لمواصلة المفاوضات

كتب-عبدالله محمود:

10:05 م 17/12/2025

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إن أمريكا تطرح شروطا مهينة لمواصلة المفاوضات، مؤكدًا أن طهران غير مستعدة لقبولها.

وأضاف الرئيس الإيراني، في بيان اليوم الأربعاء، أن إيران تفاوضت سابقا مع الولايات المتحدة وكانت مستعدة للتوصل إلى اتفاق، لكن أمريكا نسفت ذلك عبر الحرب.

وأكد بزشكيان، أن إيران تسعى للسلام ولا تريد الصراع مع أحد، قائلاًا:"وأعلنا مرارا عدم رغبتنا في صنع قنبلة نووية".

وأِشار الرئيس الإيراني،: "إلى أن الطرف المقابل يسعى إلى سلب جميع عناصر قوتنا وإضعاف بلادنا أمام إسرائيل".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مسعود بزشكيان الرئيس الإيراني أمريكا طهران إسرائيل

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان