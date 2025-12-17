الرئيس الإيراني: أمريكا تطرح شروطا مهينة لمواصلة المفاوضات

قال الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إن أمريكا تطرح شروطا مهينة لمواصلة المفاوضات، مؤكدًا أن طهران غير مستعدة لقبولها.

وأضاف الرئيس الإيراني، في بيان اليوم الأربعاء، أن إيران تفاوضت سابقا مع الولايات المتحدة وكانت مستعدة للتوصل إلى اتفاق، لكن أمريكا نسفت ذلك عبر الحرب.

وأكد بزشكيان، أن إيران تسعى للسلام ولا تريد الصراع مع أحد، قائلاًا:"وأعلنا مرارا عدم رغبتنا في صنع قنبلة نووية".

وأِشار الرئيس الإيراني،: "إلى أن الطرف المقابل يسعى إلى سلب جميع عناصر قوتنا وإضعاف بلادنا أمام إسرائيل".