عمرو يوسف يصل عزاء شقيقة الزعيم عادل إمام ويواسي محمد ورامي إمام

حرص الفنان عمرو يوسف على تقديم واجب العزاء في السيدة إيمان شقيقة الزعيم عادل إمام، التي توفيت يوم الأحد الماضي.

وتلقى العزاء الفنان محمد إمام والمخرج رامي إمام والفنان عمر مصطفى متولي نجل الراحلة، اليوم الأربعاء، في العزاء الذي يقام بمسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد.

كما حضر العزاء النجمة يسرا ، والفنان أحمد فتحي الفنانة لبلبة، والفنان خالد زكي، والفنان هشام ماجد، والفنان فتوح أحمد على تقديم واجب العزاء والمواساة.

وصل العزاء كل من الفنانة لبلبة، والفنان خالد زكي، والفنان هشام ماجد، والفنان فتوح أحمد، وعدد من الشخصيات العامة.

ورحلت أرملة الفنان مصطفى متولي، وشقيقة الفنان عادل إمام، عن عالمنا، الأحد الماضي، وشيع جثمانها صباح أول أمس الإثنين.