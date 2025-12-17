بالصور- محافظ المنيا يتفقد موقع انهيار منزل بحي غرب المدينة

جولة إعادة انتخابات النواب.. غلق لجان الاقتراع في السويس باليوم الأول (صور)

جنوب سيناء تُغلق لجان انتخابات النواب دون مخالفات في اليوم الأول (فيديو

بالصور- غلق صناديق الاقتراع في اليوم الأول لجولة إعادة النواب بكفر الشيخ

المنيا - جمال محمد:

توجّه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، إلى موقع انهيار جزئي بمنزل مكوّن من أربعة طوابق، بشارع مضرب الأرز بجوار مسجد عين شمس بحي غرب مدينة المنيا، لمتابعة الموقف ميدانيًا والاطمئنان على سلامة المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن فرق الإنقاذ لم ترصد أي وفيات حتى الآن، وتم نقل 3 مصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، موجّهًا بتقديم كافة أوجه الدعم لهم والإزالة الفورية لمخلفات الانهيار لاستعادة حركة المرور إلى طبيعتها.

وتواصل الأجهزة التنفيذية المعنية أعمال المتابعة والتأمين، واتخاذ الإجراءات القانونية والفنية اللازمة حيال العقار.

وكانت غرفة العمليات بالمحافظة قد تلقت بلاغًا يفيد بحدوث انهيار جزئي بالمنزل، حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا باتخاذ الإجراءات الفورية، شملت فصل المرافق عن العقار وفرض كردون أمني حول الموقع حفاظًا على أرواح المواطنين.