لسادس سنة على التوالي.. عقدة البلاغات والقضايا تطارد شيرين عبدالوهاب في

يواجه النجم محمد رمضان أزمة قضائية جديدة، عقب إصدار محكمة مستأنف الدقي، حكمها بتأييد الحكم الصادر بحبسه لمدة عامي، بسبب نشره أغنية "رقم واحد يا أنصاص" عبر قناته على "يوتيوب" دون الحصول على التصاريح اللازمة.

وأصدرمحمد رمضان، في أكتوبر الماضي، بيان صحفي عقب إحالته للمحاكمة الجنائية، مؤكدا حصوله على جميع التراخيص من الجهات المختصة لعرض "رقم واحد يا أنصاص، وعلى احترامه القانون.

وتعد أغنية "رقم واحد يا أنصاص"، أحدث الأغاني التي يواجه بسببها محمد رمضان، أزمة قانونية، وهو ما نرصده في التقرير التالي.

"أنا أنت"

قدمت أسرة "هلهل"، بلاغ رسمي ضد الفنان محمد رمضان، إلى النائب العام، عقب طرحه الأغنية.

وأكد المحامي أحمد هلهل المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، تمسك أسرة "هلهل"، بالبلاغ المقدم، متهما الفنان محمد رمضان، بالإساءة إلى الأسرة في كلمات في آخر أغانيه "أنا أنت".

وطالب بإزالة اسم العائلة من الأغنية، مؤكدا أنها تتضمن كلمات تفرقة عنصرية وتحمل إساءة إلى طبقات معينة من المجتمع.

برج الثور

تقدّم النائب كريم طلعت السادات، بطلب إحاطة إلى مجلس النواب، عقب طرحها، ووصف قيام النجم محمد رمضان، بتقليد الرئيس الراحل السادات، أنه يشكّل إهانة لرمز وطني عظيم، ودعى إلى معاقبة كل من يرتكب تجاوزاً بحق الرئيس الراحل.

خمسة كل خميس

قام الفنان أحمد خالد الشهير بـ "كزبره"، بمخاطبة موقع يوتيوب، وتم حجب الأغنية، التي قدمها محمد رمضان، ضمن أحداث فيلم " ع الزيرو".

وأعلن كزبرة، عبر صفحته في موقع فيسبوك، عن دوره في حذف الأغنية، وكتب،:" تم قفل تراك خمسة للنجم محمد رمضان، وده حقي طبعا لأنو تراكي كلمات وألحان وغناء، النجم نزل أغنية خمسة بعد نزول أغنيتي بشهر، خد كلمات ولحن فاتم اتخاذ إجراء القفل وده أقل حقوقي".

رقم واحد

أغنية أنا أنت

أغنية خمسة

أغنية برج الثور