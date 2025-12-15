"بإطلالة شتوية".. يارا السكري تحتفل بالكريسماس وتستمتع بنهاية عام 2025

"الطلاق شرع ربنا".. أبرز حالات انفصال في الوسط الفني أثارت جدلا عام 2025

محمد القس: عملت سائقًا وسباكًا وكهربائيًا قبل دخولي التمثيل

محمد القس: السقا أجدع فنان ودعمني بعد "موضوع عائلي" وأتمنى العمل مع منى زكي

تستمتع الفنانة يارا السكري باحتفالات رأس السنة وأعياد الكريسماس، بالتزامن مع نهاية عام 2025.

كشفت يارا السكري عن أحدث إطلالة لها على حسابها بموقع "انستجرام"، حيث ظهرت مرتدية بالطو شتوي بالتزامن مع احتفالات رأس السنة والكريسماس.

نالت الصور إعجاب المتابعين، الذين جاءت تعليقاتهم، كالتالي: "القمر يارا"، "عام سعيد حبيبتي"، "هتنوري رأس السنة"، "أحلى كريسماس".

أعمال يارا السكري في رمضان 2026

مسلسل "علي كلاي" بطولة أحمد العوضي، درة، بيومي فؤاد، يارا السكري، محمود البزاوي، وآخرين، وتأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.

كانت آخر مشاركات يارا السكري في الدراما التلفزيونية بمسلسل "فهد البطل" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

اقرأ أيضا..

إيرادات الأحد.. "الست" يحافظ على الصدارة و"فيها إيه يعني" بالمركز الخامس

رمضان 2026.. ركين سعد تشارك في مسلسل "أب ولكن" بطولة محمد فراج