"بإطلالة شتوية".. يارا السكري تحتفل بالكريسماس وتستمتع بنهاية عام 2025

كتب : معتز عباس

11:06 م 15/12/2025
    يارا السكري بإطلالة شتوية
    يارا السكري في أحدث ظهور
    يارا السكري
    يارا السكري تحتفل بالكريسماس
    يارا السكري بإطلالة شتوية

تستمتع الفنانة يارا السكري باحتفالات رأس السنة وأعياد الكريسماس، بالتزامن مع نهاية عام 2025.

كشفت يارا السكري عن أحدث إطلالة لها على حسابها بموقع "انستجرام"، حيث ظهرت مرتدية بالطو شتوي بالتزامن مع احتفالات رأس السنة والكريسماس.

نالت الصور إعجاب المتابعين، الذين جاءت تعليقاتهم، كالتالي: "القمر يارا"، "عام سعيد حبيبتي"، "هتنوري رأس السنة"، "أحلى كريسماس".

أعمال يارا السكري في رمضان 2026

مسلسل "علي كلاي" بطولة أحمد العوضي، درة، بيومي فؤاد، يارا السكري، محمود البزاوي، وآخرين، وتأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.

كانت آخر مشاركات يارا السكري في الدراما التلفزيونية بمسلسل "فهد البطل" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

