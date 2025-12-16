نسرين طافش جريئة ويارا السكري أنيقة.. لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة

"الطلاق شرع ربنا".. أبرز حالات انفصال في الوسط الفني أثارت جدلا عام 2025

محمد القس: عملت سائقًا وسباكًا وكهربائيًا قبل دخولي التمثيل

محمد القس: السقا أجدع فنان ودعمني بعد "موضوع عائلي" وأتمنى العمل مع منى زكي

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة:

بوسي

شاركت بوسي متابعيها على موقع "انستجرام" صورًا جديدة، ظهرت فيها بإطلالة جريئة، مرتدية فستان أسود لامع، والتي نالت إعجاب الفنانة عبير صبري، والإعلامية أسماء إبراهيم.

هند صبري

خطفت الفنانة التونسية هند صبري الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، خلال حضورها برنامج "صاحبة السعادة" تقديم الإعلامية إسعاد يونس، وظهرت بإطلالة أنيقة وجذابة.

نسرين طافش

خطفت الفنانة نسرين طافش، الأنظار إليها بإطلالة جريئة بأحدث ظهور لها على موقع "انستجرام"، ظهرت فيها بفستان جريء.

درة

شاركت الفنانة درة متابعيها على موقع "انستجرام" مقطع فيديو لها أثناء أداء مناسك العمرة.

مريم حسن

خضعت الفنانة مريم حسن لجلسة تصوير جديدة، نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام، ظهرت مرتدية فستانا جريئا وساحرا خطفت به الأنظار.

بشرى

شاركت الفنانة بشرى جمهورها على "انستجرام"، أحدث جلسات التصوير التي خضعت لها، وظهرت بـ "لوك جديد" مرتدية بدلة سوداء نسائية، خطفت بها الأنظار.

يارا السكري

كشفت الفنانة يارا السكري عن أحدث إطلالة لها على حسابها بموقع "انستجرام"، حيث ظهرت مرتدية بالطو شتوي بالتزامن مع احتفالات رأس السنة والكريسماس.

مي عمر

خطفت الفنانة مي عمر الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها ونشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة مميزة وأنيقة.

هاجر السراج

حرصت الفنانة هاجر السراج على قضاء إجازة نهاية العام في أحد المناطق القطبية، حيث نشرت صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وهي ترتدي ملابس شتوية ثقيلة بجوار الثلوج.

آيه سليم

خطفت الفنانة آيه سليم الأنظار من أحدث ظهور لها في احتفالات رأس السنة، حيث ظهرت عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، بإطلالة جريئة ترتدي فستان قصير فوق الركبة.