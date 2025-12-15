إعلان

كنزي عمرو دياب تحتفل بأعياد الميلاد مع صديقاتها (صور)

كتب : معتز عباس

06:32 م 15/12/2025
    كنزي وصديقاتها
    كنزي عمرو دياب وصديقتها

شاركت كنزي ابنة الهضبة عمرو دياب صورة متابعيها على السوشيال ميديا صورة تجمعها مع صديقاتها، احتفالًا باعياد الميلاد والكريسماس.

ونشرت كنزي دياب صورة على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، نالت إعجاب المتابعين والجمهور بشكل كبير.

تفاعل المتابعين مع الصورة بشكل لافت، وجاءت التعليقات كالتالي: "جميلة زي ماما"، "حلوة أوي"، "منورين كل مكان"، "شبه ماما".

يُذكر أن عمرو دياب طرح مؤخرًا أحدث ألبوماته الغنائية بعنوان "ابتدينا"، والذي ضم مجموعة متنوعة من الأغاني، من بينها: "خطفوني، يالا، ماليش بديل، ارجعلها، دايمًا فاكر، شايف قمر، ابتدينا، يا بخته، هلونهم، حبيبتي ملاك، بابا، ما تقلقش، خبر أبيض، قفلتي اللعبة، إشارات".

كنزي دياب كنزي عمرو دياب الكريسماس أعياد الميلاد

