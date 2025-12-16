حورية فرغلي: فكرت في اعتزال الفن نهائيا بسبب التنمر على أنفي

قالت الفنانة حورية فرغلي إنها فكرت في الاعتزال في وقت سابق، بسبب تعرضها للتنمر بسبب المشكلة التي ظهرت في أنفها عقب إجرائها عدد من العمليات الجراحية.

وقالت "حورية"، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "تفاصيل"، على قناة صدى البلد، إنها تعرضت للتنمر بعد إجرائها العملية الجراحية في أنفها، مضيفة: "أنا وقتها مكنتش عارفة أعمل حاجة ومناخيري مفيهاش لازم أخد غضاريف من كل حتة عشان أعالج المشكلة عملت كمية عمليات كتيرة".

وأضافت: "وقتها قولت يا جماعة لو مضيقين من شكلي ووجودي على الشاشة قولولي وأنا هعتزل الفن، لقيت مصر كلها لا ولازم تبقي قوية وزملائي بيقولولي لا ومش هنسمحلك تبطلي".

وأوضحت أنها في ذلك الوقت قدمت مسلسل ساحرة الجنوب وحقق نجاحا كبيرا أشاد به الكثيرون من الجمهور والنقاد.

يذكر أن آخر عمل درامي شاركت فيه حورية فرغلى مسلسل بنات همام، بطولة الفنانة وفاء عامر وإخراج كريم رفعت.

اقرأ أيضا..

محمد القس: عملت سائقًا وسباكًا وكهربائيًا قبل دخولي التمثيل

التاريخ أصبح مستباح.. ابنة الصحفي محمد التابعي تصحح معلومة خاطئة عن والدها في فيلم الست