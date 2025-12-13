إميلي شاه ومينا مسعود يستمتعان بأجواء الكريسماس مع العائلة

تواصل النجمة الأمريكية، إميلي شاه، وزوجها النجم العالمي مينا مسعود الاستمتاع بأجواء أعياد الميلاد، وذلك خلال وجودهما في المملكة المتحدة.

ونشرت إميلي صور ومقاطع فيديوهات عبر خاصية الاستوري على انستجرام، كشفت خلالها عن تزيين الشوارع بزينة الكريسماس، وظهرت رفقة مينا مسعود وهما يتناولان مشروبا ساخنا وكتبت إميلي: "ليلة بأجواء الكريسماس مع العائلة".

تواصل إميلي شاه نشر العديد من الصور التي تجمعها بزوجها مينا مسعود بالعديد من المناسبات، كان آخرها ظهورهما معا في سباقات فورمولا وان في لاس فيجاس، والتقطا العديد من الصور التذكارية هناك.

كواليس زفاف مينا مسعود وإميلي شاه

وكانت احتفلت الممثلة، إميلي شاه بزواجها من النجم العالمي مينا مسعود نهاية شهر أغسطس الماضي، وشهدت مراسم الاحتفال حضور الأهل والأصدقاء المقربين من العروسين وسط تغطية إعلامية عالمية.

وفوجئ جمهور إميلي شاه بعد أيام من حفل الزفاف تعرضها لوعكة صحية ولم تكشف عن أي تفاصيل، إذ ظهرت شاه وهي على كرسي متحرك وبجانبها زوجها مينا مسعود وهو يحمل حقائبها.

آخر أعمال النجم مينا مسعود

وكانت آخر أعمال مينا مسعود في مصر بفيلم "في عز الضهر" بطولة شيرين رضا، جميلة عوض، محمود حجازي، إيمان العاصي، محمد علي رزق.

أعمال ينتظر عرضها مينا مسعود قريبا

يشارك النجم مينا مسعود بالجزء الثاني من النسخة الواقعية لفيلم "Aladdin" المقرر عرضه بالسينمات خلال الفترة المقبلة.

