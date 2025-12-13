كشفت الفنانة يارا السكري عن أحدث جلسة تصوير خضعت لها مع الحمام من كواليس تصوير مسلسل "علي كلاي".

ونشرت يارا الصور عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وظهرت مرتدية عباءة باللون الأسود، وتضع على رأسها طرحة.

وحرصت يارا في جلسة التصوير على مداعبة حمامة صغيرة وتقبيلها، في فيديو لاقى تفاعل كبير من رواد مواد التواصل.

يارا السكري بطلة مسلسل علي كلاي

مسلسل "علي كلاي" بطولة أحمد العوضي، درة، بيومي فؤاد، يارا السكري، محمود البزاوي، وآخرين، وتأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.

كانت آخر مشاركات يارا السكري في الدراما التلفزيونية بمسلسل "فهد البطل" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

