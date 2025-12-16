رجل قوي.. ترامب يدافع عن الشرع بعد هجوم أودى بحياة 3 أمريكيين في تدمر



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الرئيس السوري أحمد الشرع يشعر بأسف شديد حيال الهجوم الذي وقع في تدمر وأسفر عن مقتل 2 من أفراد الحرس الوطني ومدني أمريكي واحد.

وأشار إلى أن الهجوم وقع في منطقة من سوريا لا تخضع لسيطرة الحكومة الجديدة.

وقال ترامب عن الشرع: "هذا ليس له أي علاقة به".

كان ترامب قد استضاف الشرع في البيت الأبيض خلال نوفمبر الماضي.

وأضاف ترامب: "يشعر بأسف شديد حيال ذلك، وهو يعمل على الأمر إنه رجل قوي، وهذا لم يكن له أي علاقة بالحكومة السورية".

وكان الجيش الأمريكي وترامب قد حملا مسؤولية الهجوم لتنظيم داعش، وهدد ترامب بالرد على الحادث.

وبعث الشرع، يوم الأحد الماضي، برقية تعزية إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقتل الجنود الأمريكيين في ريف حمص.

وشدد الرئيس على إدانة سوريا لهذا الحادث المؤسف وعلى التزامها بالحفاظ على الأمن والسلامة وتعزيز الاستقرار في سوريا والمنطقة.

وأكد الرئيس الشرع تضامن الجمهورية العربية السورية مع عائلات الضحايا، وفقا لروسيا اليوم.