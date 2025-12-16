إعلان

محمد القس: عملت سائقًا وسباكًا وكهربائيًا قبل دخولي التمثيل

كتب- مصطفى صلاح:

12:18 ص 16/12/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    محمد القس (2)
  • عرض 3 صورة
    عمرو الليثي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الفنان محمد القس تفاصيل رحلته المهنية قبل دخوله مجال التمثيل، وذلك خلال استضافته في حلقة فنية خاصة في برنامج "واحد من الناس" على شاشة قناة الحياة، تقديم الإعلامي الدكتور عمرو الليثي.

وقال محمد القس إنه عمل في عدد من المهن الحرفية قبل احتراف التمثيل، من بينها السواقة والسباكة والكهرباء والنقاشة، موضحًا أنه كان يساعد ويتعلم الاعتماد على النفس والتعامل المباشر مع الناس، وهو ما اعتبره تجربة حياتية أثرت في تكوينه الإنساني والفني لاحقًا.

وأضاف أن هذه التجارب منحته خبرة حقيقية في فهم الشخصيات والأنماط المختلفة داخل المجتمع، وساعدته على تجسيد أدواره بواقعية، مشيرًا إلى أن بعض الشخصيات التي صادفها في حياته اليومية ألهمته في أعمال درامية لاحقة.

وتحدث القس عن مشاركته في مسلسل موضوع عائلي الذي شكّل انطلاقته الفنية في مصر، ثم انتقاله إلى تقديم أدوار مختلفة، أبرزها دوره في مسلسل تلت التلاتة مع الفنانة غادة عبدالرازق، مؤكدًا أنه تعمّد تقديم شخصية شريرة حتى لا يتم حصره في قالب واحد.

وعن مقولة "اللي يعرف يبيع يعرف يمثل"، أوضح أن الصدق والتواصل مع الجمهور هما الأساس في التمثيل، لافتًا إلى أنه يحرص دائمًا على تقديم أدوار غير متوقعة، مستشهدًا بتجارب فنية عالمية يؤمن بفلسفتها في كسر التوقعات.

كما تطرق محمد القس إلى أسباب عدم زواجه، قائلًا إن الأمر يرتبط بقناعته بأن الزواج ليس صعبًا، لكن التحدي الحقيقي يكمن في المسؤولية والتربية، موضحًا أن ما يجذبه في المرأة هو البساطة وخفة الظل والطبيعية.

وشهدت الحلقة لحظات إنسانية مؤثرة، تحدث خلالها القس عن علاقته بوالدته ووالده، موجّهًا رسالة دعم وتمنيات بالشفاء لوالدته.

محمد القس عمرو الليثي واحد من الناس

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

قرار عاجل من "الإدارية العليا" بشأن 33 طعنًا على نتائج 19 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى
بيان عاجل من وزارة الرياضة بشأن أزمة سحب أرض نادي الزمالك
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية
بعد القفزات القياسية كيف تستثمر في الفضة.. أسعارها في مصر وتوقعات 2026
"مستعدون للمحاسبة".. أول رد من الزمالك بعد بيان النيابة العامة
اكتشافات الغاز.. كم تضيف لمصر وهل اقترب الاكتفاء الذاتي في الصيف؟
كجوك: موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية للإخطار وسداد قيمة الضريبة
بعد نفي الزيادة.. ننشر أسعار شرائح استهلاك الكهرباء