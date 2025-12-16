إعلان

ترامب يقيم حفل استقبال بمناسبة عيد الأنوار "حانوكا" اليهودي

كتب : مصراوي

06:30 ص 16/12/2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

يقيم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حفل استقبال بمناسبة عيد الأنوار "حانوكا" اليهودي اليوم الثلاثاء، وفق جدول أعمال البيت الأبيض.

وفي تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، سيقيم ترامب حفلا لتقديم شهادات التقدير للسفراء الأجانب في المكتب البيضاوي.

وبعد ذلك في تمام الساعة الثامنة والربع مساء، سيحضر الرئيس الأمريكي حفل استقبال بمناسبة حانوكا في القاعة الشرقية، وهي فعالية رسمية تقام سنويا في البيت الأبيض اعتبارا من عام 2001.

وفي وقت سابق وجه ترامب رسالة للأمريكيين اليهود الذين يستعدون للاحتفال بعيد حانوكا، وذلك في أعقاب الهجوم الدموي الذي وقع على شاطئ بوندي في مدينة سيدني الأسترالية.

وفي معرض رده على سؤال صحفي طمأن ترامب اليهود الأمريكيين ودعاهم للاحتفال "بفخر واعتزاز بهويتهم"، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس الأمريكي ترامب عيد الأنوار حانوكا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

قرار عاجل من "الإدارية العليا" بشأن 33 طعنًا على نتائج 19 دائرة ملغاة بالمرحلة الأولى
بيان عاجل من وزارة الرياضة بشأن أزمة سحب أرض نادي الزمالك
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بحلول التعاملات المسائية
بعد القفزات القياسية كيف تستثمر في الفضة.. أسعارها في مصر وتوقعات 2026
"مستعدون للمحاسبة".. أول رد من الزمالك بعد بيان النيابة العامة
اكتشافات الغاز.. كم تضيف لمصر وهل اقترب الاكتفاء الذاتي في الصيف؟
كجوك: موبايل أبلكيشن للتصرفات العقارية للإخطار وسداد قيمة الضريبة
بعد نفي الزيادة.. ننشر أسعار شرائح استهلاك الكهرباء